Пентагон давит на Меркель ядерной бомбой

Германия приобретёт F-35 и будет вынуждена отказаться от работы над европейским истребителем пятого поколения. Американские аналитики считают, что ФРГ примет такое решение, чтобы не выбиться из системы ядерного сдерживания НАТО . В действительности у США вряд ли получится использовать «ядерный фактор» для давления на Берлин в области оружейных контрактов, полагают эксперты.

На страницах издания Defence News американский военный аналитик, научный сотрудник финансируемого американскими оборонными компаниями Лексингтонского института Бэн Гур напомнил, что в конце июня Берлин обратился с просьбой к США провести работы и сертифицировать в качестве носителя ядерного оружия истребитель «Тайфун» (Eurofighter Typhoon). Причина — использовавшийся люфтваффе для этих целей истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado к 2025 году должен быть полностью выведен из действующего парка. Сертификация, отметил Гур, может занять долгое время и выйти за намеченный 2025 год, поэтому ФРГ выгоднее приобрести американские F-35, которые уже проходит испытания по оснащению ядерными бомбами B-61.

Автор критикует бундесвер за то, что, несмотря на активную критику со стороны Дональда Трампа , немцы продолжают сквозь пальцы смотреть на боеспособность собственной армии. В конце 2017 года к развёртыванию не был готов ни один из военно-транспортных самолётов ВВС Германии, а большая часть истребителей и танков устарели и бездействуют из-за нехватки запчастей. Идея Германии о превращении в носители ядерных бомб «Тайфунов» тоже оценивается Гуром как признак безответственности немецких военных. «Эти самолёты не могут быть эффективными в этом направлении, так как для сброса ядерных бомб нужно будет прорывать сильную ПВО противника уже в день войны. Самолёт без технологии стелс этого сделать не в состоянии», — пояснил он.

В апреле минобороны ФРГ получило заявки от Airbus и представляющего интересы компаний Lockheed Martin и Boeing правительства США на замену 90 устаревших истребителей «Торнадо» (Tornado). Европейская компания предложила люфтваффе приобрести дополнительное количество «Тайфунов» (сейчас в немецких ВВС около 130 бортов), американцы — закупить истребители F-35 или выбрать между F-15 или F/A-18. Тогда американские издания предрекали, что именно «ядерный фактор» заставит ФРГ даже в ущерб собственным интересам приобрести американский истребитель пятого поколения.

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Авиаконструкторы Германии и Франции сейчас активно работают над созданием в рамках проекта FCAS собственного европейского истребителя пятого поколения New Fighter, первый концепт которого был представлен в ноябре 2017 года. Разработкой самолёта занимается французская компания Dassault Aviation совместно с авиастроительным гигантом Airbus. Представитель подразделения Airbus Defence and Space Антуан Ноге отмечал, что новый самолёт создаётся «для охраны суверенитета и поддержания европейских возможностей». Предположительно, в июне в ходе двухсторонней встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились форсировать работу над проектом. Портал News.ru подробно писал о перспективах создания франко-германского боевого самолёта, его предполагаемых характеристиках и причинах заинтересованности в нём Парижа и Берлина. Разработчики новейшего европейского истребителя негативно относятся к идее приобретения Германией F-35, заявляя, что «это убьёт работу над истребителем и франко-германское сотрудничество в оборонных проектах».