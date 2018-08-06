На российской военной базе в Таджикистане проходит месячник сплочения воинских коллективов

Проводимые мероприятия направлены на предупреждение неуставных правил взаимоотношений, устранение нарушений законов и повышение уровня правовой информативности военнослужащих.

На объектах российской военной базы в Таджикистане проходит месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках месячника военнослужащие военной полиции во взаимодействии с командованием базы организованы профилактические мероприятия — беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, направленные на предупреждение неуставных правил взаимоотношений, устранение нарушений законов и повышение уровня правовой информативности военнослужащих. Профилактические мероприятия охватят офицеров и прапорщиков, военнослужащих сержантского и рядового состава.

Военнослужащие военной полиции в ходе проведения месячника выступили перед личным составом базы на тему «Индивидуальная работа с подчинёнными», а также разъяснительные работы с личным составом по требованиям нормативных правовых актов Минобороны России