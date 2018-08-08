Военнослужащие из России и Армении отразили атаку «противника»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости . Военнослужащие ротной тактической группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении , в рамках проведения совместных тактико-специальных занятий с военнослужащими Армении на местности отразили атаку условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"После совершения 100-километровго марша военнослужащие заняли рубеж обороны на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на полигоне Алагяз", — сказал Астафьев.

По его словам, затем военнослужащие выполнили задачи по огневому подавлению и уничтожению живой силы и военной техники условного противника из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке с воздуха звена истребительной и армейской авиации.

Совместные тактико-специальные занятия проводятся с целью двустороннего взаимодействия с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на «экстремальные» климатические условия повышения температуры окружающей среды на более 40 градусов.