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Военнослужащие из России и Армении отразили атаку «противника»
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Военнослужащие из России и Армении отразили атаку «противника» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Военнослужащие ротной тактической группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения совместных тактико-специальных занятий с военнослужащими Армении на местности отразили атаку условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"После совершения 100-километровго марша военнослужащие заняли рубеж обороны на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на полигоне Алагяз", — сказал Астафьев.
По его словам, затем военнослужащие выполнили задачи по огневому подавлению и уничтожению живой силы и военной техники условного противника из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов при поддержке с воздуха звена истребительной и армейской авиации.
Совместные тактико-специальные занятия проводятся с целью двустороннего взаимодействия с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на «экстремальные» климатические условия повышения температуры окружающей среды на более 40 градусов.
К совместным тактико-специальным занятиям военной базы ЮВО и минобороны Армении в Закавказье, которые проводятся в период с 6 по 15 августа на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, привлечено более трех тысяч военнослужащих и 500 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.
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