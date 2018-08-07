В Армении пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении провели тактико-специальные учения

На учениях отрабатывался порядок взаимодействия подразделений при ликвидации и совместного тушения условного возгорания автомобильной техники

На учениях отрабатывался порядок взаимодействия подразделений при ликвидации и совместного тушения условного возгорания автомобильной техники. В ходе отработки практических действий военнослужащие соединения вместе с пожарными МЧС Армении выполнили задачи по обнаружению очагов возгорания, оповещению о пожаре, эвакуации людей и техники от очагов возгорания, слаженности пожарных расчетов на участках тушения пожара, организации и работы вспомогательных дежурных средств российской воинской части в Гюмрийском военном гарнизоне.

В тактико-специальных противопожарных учениях в Закавказье было задействовано более 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники пожарных расчетов двух стран.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности к действиям по ЧС содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром «Эребуни», а также более 20 военных городков и специальных объектов.