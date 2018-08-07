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В Армении пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении провели тактико-специальные учения
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В Армении пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении провели тактико-специальные учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях отрабатывался порядок взаимодействия подразделений при ликвидации и совместного тушения условного возгорания автомобильной техники
Пожарные расчеты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, во взаимодействии с пожарными расчетами министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении провели тактико-специальные противопожарные учения в городе Гюмри по тушению техники.
На учениях отрабатывался порядок взаимодействия подразделений при ликвидации и совместного тушения условного возгорания автомобильной техники. В ходе отработки практических действий военнослужащие соединения вместе с пожарными МЧС Армении выполнили задачи по обнаружению очагов возгорания, оповещению о пожаре, эвакуации людей и техники от очагов возгорания, слаженности пожарных расчетов на участках тушения пожара, организации и работы вспомогательных дежурных средств российской воинской части в Гюмрийском военном гарнизоне.
В тактико-специальных противопожарных учениях в Закавказье было задействовано более 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники пожарных расчетов двух стран.
В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности к действиям по ЧС содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром «Эребуни», а также более 20 военных городков и специальных объектов.
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