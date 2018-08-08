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Около 20 самолетов ЮВО массированным ударом уничтожили условного противника в Закавказье
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Около 20 самолетов ЮВО массированным ударом уничтожили условного противника в Закавказье 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 8 августа. Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа нанесла удар по условному противнику в горах Закавказья. Эпизод отрабатывался в рамках совместных учений военнослужащих российской военной базы в Армении и общевойсковых соединений округа, сообщили в среду в пресс-службе округа.
"Около 20 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа было задействовано в нанесении ракетно-бомбового удара по позициям условного противника на горных общевойсковых полигонах российских военных баз в Закавказье — Дзарцеми в Южной Осетии, Цабал — в Абхазии и Алагяз в Армении", — сообщили в округе.
В состав группы самолетов вошли истребители Су-30, Су-27СМ, МиГ-29 и бомбардировщики Су-34. Они отработали задачи в интересах мотострелковых и танковых подразделений. Передовые авианаводчики применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец-ВР».
"Бомбометание и ракетные пуски выполнялись как имитационно, так и с боевым применением", — отметили в пресс-службе округа. Все цели были поражены без промахов.
В округе подчеркнули, что практика управления авиацией внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых частей округа.
Совместные тактические учения в Южном военном округе проводятся в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них принимают участие более 4,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники.
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