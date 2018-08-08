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«Искандер-М» выполнили электронные пуски по условным целям в горах Кавказа
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«Искандер-М» выполнили электронные пуски по условным целям в горах Кавказа 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» ракетных соединений Южного военного округа провели учебно-боевые пуски электронным способом в ходе совместных тактических учений соединений и воинских частей общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Позиции ракетчиков были развернуты на территории двух общевойсковых полигонов ЮВО, расположенных на Ставрополье и на Кубани.
"Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и массовые скопления живой силы условного противника, выявленные в горах", — сказал он. Точные координаты объектов условного противника получили разведывательные подразделения российской военной базы ЮВО в Южной Осетии с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».
В целях организации оперативного управления между командными пунктами ракетных соединений и общевойсковых подразделений устойчивую и непрерывную связь по закрытым каналам в единой системе разведывательно-ударного контура обеспечили военные связисты.
В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, проводит совместные тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в горах Кавказа.
Совместные тактические учения проводятся в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них принимают участие более 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц военной техники.
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