Боевые расчеты ОТРК «Искандер» ракетного соединения ЮВО уничтожили войсковую группировку условного противника в горном ущелье 

Электронные пуски ракетчики выполнили с территории общевойскового полигона Серноводский в Ставропольском крае в рамках совместного тактического учения.
Расчеты оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, поразили войсковую группировку условного противника, обнаруженную в ущелье горного массива на территории Южной Осетии.
Электронные пуски ракетчики выполнили с территории общевойскового полигона Серноводский в Ставропольском крае в рамках совместного тактического учения.
Координаты скопления войсковой группировки условного противника с передового пункта управления общевойскового объединения ЮВО, развернутого на общевойсковом полигоне Дзарцеми, были оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи.
В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова соединения и воинские части общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, а также авиация объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле на общевойсковых полигонах, расположенных по обе стороны кавказского хребта.
Результат боевого слаживания подразделений оценит командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
В совместном учении принимают участие более 2 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 400 единиц военной техники.