Авиация и корабли ЧФ приступили к поиску мин и субмарин условного противника в морской зоне Абхазии

Также экипажи противолодочных кораблей выполнят стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.

В зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместного с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в Абхазии.

В ходе тактического учения корабельная группа в составе малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск», морского тральщика (МТЩ) «Вице-адмирал Захарьин» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 выполнят мероприятия поиска подводных лодок условного противника и противокорабельных мин зоне предполагаемой высадки морского десанта ЧФ на необорудованные участки побережья в Абхазии.

Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.

Учения кораблей и авиации Черноморского флота проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани. Подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму, во взаимодействии с корабельными силами Черноморского флота выступят в роли условного противника, осуществив попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии — Нагвалоу и Гудаута.

В практическом розыгрыше тактических эпизодов учений мотострелков поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Взаимодействие видов и родов войск в системе разведывательно-огневых и ударных контуров оценит командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в Крыму в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.