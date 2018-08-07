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Авиация и корабли ЧФ приступили к поиску мин и субмарин условного противника в морской зоне Абхазии
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Авиация и корабли ЧФ приступили к поиску мин и субмарин условного противника в морской зоне Абхазии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также экипажи противолодочных кораблей выполнят стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.
В зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместного с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий в Абхазии.
В ходе тактического учения корабельная группа в составе малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск», морского тральщика (МТЩ) «Вице-адмирал Захарьин» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24МР, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 выполнят мероприятия поиска подводных лодок условного противника и противокорабельных мин зоне предполагаемой высадки морского десанта ЧФ на необорудованные участки побережья в Абхазии.
Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.
Учения кораблей и авиации Черноморского флота проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа.
В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани. Подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму, во взаимодействии с корабельными силами Черноморского флота выступят в роли условного противника, осуществив попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии — Нагвалоу и Гудаута.
В практическом розыгрыше тактических эпизодов учений мотострелков поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ.
Взаимодействие видов и родов войск в системе разведывательно-огневых и ударных контуров оценит командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.
Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в Крыму в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.
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