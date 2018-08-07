В США оценили шансы Су-35 против истребителей США

В США оценили шансы Су-35 против американских истребителей

Российский истребитель Су-35 превосходит по техническим характеристикам все западные аналоги. Об этом говорится в материале National Interest.

По мнению обозревателя издания, Су-35 сопоставим с лучшими западными истребителями четвертого поколения, однако возможность конкурировать с истребителями-невидимками пятого поколения (F-22, F-35) вызывает пока сомнения.

В числе преимуществ российского самолета называется его сверхманевренность в воздушном бою — вместе со средствами радиоэлектронной борьбы она поможет Су-35 избежать ракет противников. Журналист отмечает, что, оказавшись лицом к лицу с российским истребителем, F-35 попадет в серьезную передрягу. «Но каковы шансы, что Су-35 при всей скорости и маневренности сможет приблизиться к американскому истребителю?» — говорится в материале.

По мнению сторонников российского истребителя, Су-35 может полагаться на наземные радары с узкой полосой пропускания, бортовую ИК поисково-следящую систему и радары с пассивной антенной решеткой. Однако отмечается, что эти технологии считаются несовершенными.