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В США оценили шансы Су-35 против истребителей США
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В США оценили шансы Су-35 против американских истребителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-35 превосходит по техническим характеристикам все западные аналоги. Об этом говорится в материале National Interest.
По мнению обозревателя издания, Су-35 сопоставим с лучшими западными истребителями четвертого поколения, однако возможность конкурировать с истребителями-невидимками пятого поколения (F-22, F-35) вызывает пока сомнения.
В числе преимуществ российского самолета называется его сверхманевренность в воздушном бою — вместе со средствами радиоэлектронной борьбы она поможет Су-35 избежать ракет противников. Журналист отмечает, что, оказавшись лицом к лицу с российским истребителем, F-35 попадет в серьезную передрягу. «Но каковы шансы, что Су-35 при всей скорости и маневренности сможет приблизиться к американскому истребителю?» — говорится в материале.
По мнению сторонников российского истребителя, Су-35 может полагаться на наземные радары с узкой полосой пропускания, бортовую ИК поисково-следящую систему и радары с пассивной антенной решеткой. Однако отмечается, что эти технологии считаются несовершенными.
Объединенная авиастроительная корпорация в своем отчете в июне 2018 года отметила, что в перспективе наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться российские самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130.
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