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Определились победители чемпионата Северного флота по военно-прикладным видам спорта
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Определились победители чемпионата Северного флота по военно-прикладным видам спорта 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования, в которых принимали участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей СФ, проходили на специально-оборудованной трассе вблизи города Оленегорска.
На чемпионате Северного флота по военно-прикладным видам спорта, проходившем в городе Оленегорске, определились победители.
Соревнования, в которых принимали участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей Северного флота, проходили на специально-оборудованной трассе вблизи города Оленегорска.
Программа была представлена тремя видами военно-прикладного-спорта — метание гранаты на дальность и точность, бег в военной форме одежды на 3000 метров и марш-бросок с оружием на 10 километров.
Первое место заняла команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота, показавшая самые высокие результаты во всех видах соревнований.
Второе место завоевала команда «Армата» армейского корпуса Северного флота.
Бронзовыми призерами стали военнослужащие подводных сил Северного флота, представляющие команду «Тайфун».
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