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Армия Сирии начала наступление на ИГ на новом направлении
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Армия Сирии начала наступление на ИГ на новом направлении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Элитные подразделения сирийской правительственной армии начали ликвидировать базы боевиков «Исламского государства» на севере и востоке провинции Эс-Сувейда, сообщает Al Masdar.
Армия САР наступает по трем направлениям, передает ТАСС. Правительственным войскам помогают народные ополченцы и ряд формирований вооруженной оппозиции.
Сирийские войска в понедельник ведут бои за оазисы Малех-Рашида, Эль-Караа и Даяса в 30 км от города Эс-Сувейда. По некоторым данным, в этих районах сирийская авиация наносила удары по тыловым линиям и складам оружия террористов.
Главной задачей правительственной армии в этом районе является возвращение стратегических высот.
На прошлой неделе сообщалось, что под контроль Дамаска при поддержке ВКС России перешли три провинции — Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.
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