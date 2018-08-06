Армия Сирии начала наступление на ИГ на новом направлении

Элитные подразделения сирийской правительственной армии начали ликвидировать базы боевиков «Исламского государства» на севере и востоке провинции Эс-Сувейда , сообщает Al Masdar.

Армия САР наступает по трем направлениям, передает ТАСС . Правительственным войскам помогают народные ополченцы и ряд формирований вооруженной оппозиции.

Сирийские войска в понедельник ведут бои за оазисы Малех-Рашида, Эль-Караа и Даяса в 30 км от города Эс-Сувейда. По некоторым данным, в этих районах сирийская авиация наносила удары по тыловым линиям и складам оружия террористов.

Главной задачей правительственной армии в этом районе является возвращение стратегических высот.