Российские «Искандеры» поразили противника в ущелье в Южной Осетии 

ЦХИНВАЛ, 6 авг — Sputnik. Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии в Северной Осетии поразили группировку условного противника в ущелье на территории Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
"Координаты скопления войсковой группировки условного противника с передового пункта управления общевойскового объединения ЮВО, развернутого на общевойсковом полигоне «Дзарцем», были оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи", — говорится в сообщении.
Соединения и воинские части общевойскового объединения на Северном Кавказе, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи на полигонах, расположенных по обе стороны кавказского хребта.
В совместных учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.