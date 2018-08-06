Российские «Искандеры» поразили противника в ущелье в Южной Осетии

"Координаты скопления войсковой группировки условного противника с передового пункта управления общевойскового объединения ЮВО, развернутого на общевойсковом полигоне «Дзарцем», были оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи", — говорится в сообщении.

Соединения и воинские части общевойскового объединения на Северном Кавказе, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи на полигонах, расположенных по обе стороны кавказского хребта.

В совместных учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.