Ещё
Российские «Искандеры» поразили противника в ущелье в Южной Осетии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские «Искандеры» поразили противника в ущелье в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 авг — Sputnik. Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии в Северной Осетии поразили группировку условного противника в ущелье на территории Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
"Координаты скопления войсковой группировки условного противника с передового пункта управления общевойскового объединения ЮВО, развернутого на общевойсковом полигоне «Дзарцем», были оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи", — говорится в сообщении.
Соединения и воинские части общевойскового объединения на Северном Кавказе, а также авиационные части объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи на полигонах, расположенных по обе стороны кавказского хребта.
В совместных учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Российское оружие сбивает спесь с коллективного Запада Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения Ракетчики ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»236
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева234
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей28
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко11
Россия ответила на действия Греции59
Видео
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:40
Как в США готовят дельфинов для подводной войны
Армия
00:57
Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 55
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение