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Военный эксперт дал оценку китайскому гиперзвуковому летательному аппарату
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Военный эксперт дал оценку китайскому гиперзвуковому летательному аппарату 

360tv.ru 18 часов назад
Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил китайский гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong — 2, чьи испытания прошли 3 августа на одном из полигонов Китая. Об этом сообщило РИА ФАН.
Информация о Xingkong — 2 только появилась. Но о том, что Китай занимается разработкой гиперзвукового вооружения, известно достаточно давно. Первыми об этом миру поведали американцы, ссылаясь на свои спецслужбы, которые узнали, что китайцы занимаются пусками гиперзвуковых аппаратов, которыми будут оснащаться баллистические ракеты
Алексей Леонков.
По его словам, американские СМИ утверждали, что создаваемое Китаем оружие направлено против авианосцев, на что китайские СМИ пояснили, что их блоки не попадают по движущимся авианосцам, потому что летают по баллистике и способны быстрее достигать районов поражения.
«Вот этот китайский гиперзвуковой аппарат был конусообразной формы и имел так называемые рули управления, которые позволяли ему отклоняться от своей траектории вертикально и горизонтально, совершая маневры. Такие маневры затрудняют действия против блока противоракетных систем», — обратил внимание эксперт.
Он пояснил, что гиперзвуковой аппарат будет выполнять задачи стратегического бомбардировщика, а именно наносить точечные удары в глубоком тылу предполагаемого противника.
«Надо понимать специфику, потому что мы можем судить, над чем работают китайцы, только по двум вещам: по публикациям самих китайцев и данным спецслужб. Но из этого восстановить достоверную картину достаточно сложно», — продолжил Леонков.
Он также указал, что Китай придерживается «срединой политики», не участвуя в каких-либо конфликтах.
«Китаю лучше торговать, чем воевать. К тому же они, когда пересматривали свою военную доктрину, пришли к выводу, что будут воевать только тогда, когда будут к этому готовы. А если они будут не готовы, то будут всячески избегать поводов, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт», — резюмировал специалист.
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