Иностранные специалисты конкурса «Инженерная формула» готовят технику к передаче российской стороне

Пакистана, Беларуси и Участники международного конкурса «Инженерная формула» из Китая Сербии , готовят технику к обратной передаче российской стороне.

В Южном военном округе (ЮВО) на базе межвидового учебного центра инженерных войск, военные специалисты международного конкурса «Инженерная формула» из Китая, Пакистана, Беларуси и Сербии, готовят технику к обратной передаче российской стороне.