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Иностранные специалисты конкурса «Инженерная формула» готовят технику к передаче российской стороне
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Иностранные специалисты конкурса «Инженерная формула» готовят технику к передаче российской стороне 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники международного конкурса «Инженерная формула» из Китая, Пакистана, Беларуси и Сербии, готовят технику к обратной передаче российской стороне.
В Южном военном округе (ЮВО) на базе межвидового учебного центра инженерных войск, военные специалисты международного конкурса «Инженерная формула» из Китая, Пакистана, Беларуси и Сербии, готовят технику к обратной передаче российской стороне.
Международный конкурс «Инженерная формула» проводился на полигоне Волжский Волгоградской области с 22 июля по 5 августа. Все команды соревновались в равных условиях на российской инженерной технике. В конкурсе были задействованы путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-3, плавающие транспортные средства ПТС-2 и машины для отрывки котлованов МДК-3. Впервые в конкурсе приняла участие команда военных инженеров из Исламской Республики Пакистан.
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