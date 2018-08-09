В учебном батальоне железнодорожных войск ЮВО готовят специалистов редких военных профессий

По завершении обучения военнослужащие самостоятельно смогут выполнить ремонтно-восстановительные, монтажные работы, а также наводить мосты, в том числе через водные преграды шириной более 500 м.

В отдельном учебном батальоне железнодорожных войск Южного военного округа, дислоцированном на территории Волгоградской области , началась подготовка около 300 младших специалистов по 7 редким военным специальностям.

В течение 3 месяцев они будут овладевать, в частности, специальностями командиров переправочных (буксирно-моторных) средств, машинистов сборно-разборных консольных кранов СРК-50.

На обучение отводится более 350 часов теоретических и практических занятий.

По завершении обучения военнослужащие самостоятельно смогут выполнить ремонтно-восстановительные, монтажные работы, а также наводить мосты, в том числе через водные преграды шириной более 500 м.

Для подготовки военнослужащих используется около 40 единиц специальной военной техники и оборудования.

В связи с появлением новых специальностей в текущем году число обучающихся специалистов, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 80%.