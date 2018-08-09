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В учебном батальоне железнодорожных войск ЮВО готовят специалистов редких военных профессий
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В учебном батальоне железнодорожных войск ЮВО готовят специалистов редких военных профессий 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении обучения военнослужащие самостоятельно смогут выполнить ремонтно-восстановительные, монтажные работы, а также наводить мосты, в том числе через водные преграды шириной более 500 м.
В отдельном учебном батальоне железнодорожных войск Южного военного округа, дислоцированном на территории Волгоградской области, началась подготовка около 300 младших специалистов по 7 редким военным специальностям.
В течение 3 месяцев они будут овладевать, в частности, специальностями командиров переправочных (буксирно-моторных) средств, машинистов сборно-разборных консольных кранов СРК-50.
На обучение отводится более 350 часов теоретических и практических занятий.
По завершении обучения военнослужащие самостоятельно смогут выполнить ремонтно-восстановительные, монтажные работы, а также наводить мосты, в том числе через водные преграды шириной более 500 м.
Для подготовки военнослужащих используется около 40 единиц специальной военной техники и оборудования.
В связи с появлением новых специальностей в текущем году число обучающихся специалистов, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 80%.
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