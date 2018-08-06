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Саперы соединения ЮВО в Волгоградской области учатся наводить мосты
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Саперы соединения ЮВО в Волгоградской области учатся наводить мосты 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В полевом выходе на полигоне Прудбой принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 60 единиц специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИMР-2, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М.
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) военные инженеры соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, учатся наводить мосты.
Саперам на местности предстоит отработать вопросы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП) с соблюдением требований безопасности при их ликвидации, инженерному обеспечению полевых командных пунктов мотострелковых соединений, а также решить ряд специальных задач.
Полевой выход завершится тактико-специальным учением на местности, в ходе которого военные инженеры наведут мост на участке водной переправы с применением понтонно-мостового парка.
Полевой выход продлится до конца августа. В нем принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 60 единиц специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИMР-2, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М, быстроходные траншейные машины БТМ-3 и котлованные машины МДК.
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