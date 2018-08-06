Ещё
Победителя конкурса «Кубок моря» определят практические стрельбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителя конкурса «Кубок моря» определят практические стрельбы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам двух этапов конкурса, команда малого артиллерийского корабля «Волгодонск» занимает второе место, уступая лидерам — команде Азербайджанской республики, лишь один балл.
В ходе заключительного этапа конкурса АрМИ-2018 среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» состоятся практические стрельбы по воздушным и морским мишеням.
Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124».
Команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере «Пейкан».
ТК «Звезда»: последние новости
Стартовал полевой выход связистов Балтфлота Военные летчики продемонстрировали свое мастерство в конкурсе «Авиамикс» Экипаж малого артиллерийского корабля «Волгодонск» готовится к состязаниям АрМИ-2018 в Азербайджане
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»236
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева234
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей28
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко11
Россия ответила на действия Греции59
Видео
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:40
Как в США готовят дельфинов для подводной войны
Армия
00:57
Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 55
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение