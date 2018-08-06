Победителя конкурса «Кубок моря» определят практические стрельбы

По результатам двух этапов конкурса, команда малого артиллерийского корабля «Волгодонск» занимает второе место, уступая лидерам — команде Азербайджанской республики , лишь один балл.

В ходе заключительного этапа конкурса АрМИ-2018 среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» состоятся практические стрельбы по воздушным и морским мишеням.

Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124».