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Моряки стран участниц конкурса «Кубок моря-2018» выполнят артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной цели
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Моряки стран участниц конкурса «Кубок моря-2018» выполнят артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной цели 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках заключительного этапа соревнований по морской выучке среди экипажей надводных кораблей конкурсанты готовятся к выполнению стрельб на полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджана.
В рамках заключительного этапа международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей участники готовятся к выполнению артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели. Они пройдут на полигоне боевой подготовки военно-морских сил (ВМС) Азербайджана в акватории Каспийского моря, где команды выявят сильнейшего в одном из самых зрелищных упражнений конкурса «Кубок моря-2018».
В качестве мишени используется малый аэростат яркой окраски, наполненный гелево-воздушной смесью. Инновационное решение позволяет заменить применение авиации и уменьшить расход имитационных снарядов, помогает судьям в кратчайший срок оценить успешность выполнения упражнения и средствами фото— и видеофиксации подтвердить уничтожение цели или попадание в неё.
Стрельба ведётся из 30-мм корабельной артиллерийской установки очередями в составе расчёта командного пункта, на её выполнение даётся 60 снарядов, а цель по условиям располагается на дистанции 500 метров при высоте подъёма 250 метров. При этом из-за ветра аэростат постоянно движется, что осложняет задачу для экипажей.
Завершит соревновательную программу конкурса артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели.
Всего в состязаниях выступают четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», ВМС Республики Иран — ракетный катер «Пейкан».
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