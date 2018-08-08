Моряки стран участниц конкурса «Кубок моря-2018» выполнят артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной цели

В рамках заключительного этапа соревнований по морской выучке среди экипажей надводных кораблей конкурсанты готовятся к выполнению стрельб на полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджана

В рамках заключительного этапа международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей участники готовятся к выполнению артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели. Они пройдут на полигоне боевой подготовки военно-морских сил (ВМС) Азербайджана в акватории Каспийского моря, где команды выявят сильнейшего в одном из самых зрелищных упражнений конкурса «Кубок моря-2018».

В качестве мишени используется малый аэростат яркой окраски, наполненный гелево-воздушной смесью. Инновационное решение позволяет заменить применение авиации и уменьшить расход имитационных снарядов, помогает судьям в кратчайший срок оценить успешность выполнения упражнения и средствами фото— и видеофиксации подтвердить уничтожение цели или попадание в неё.

Стрельба ведётся из 30-мм корабельной артиллерийской установки очередями в составе расчёта командного пункта, на её выполнение даётся 60 снарядов, а цель по условиям располагается на дистанции 500 метров при высоте подъёма 250 метров. При этом из-за ветра аэростат постоянно движется, что осложняет задачу для экипажей.

Завершит соревновательную программу конкурса артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели.