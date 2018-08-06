Украинские войска переключатся на охоту за дронами

Военнослужащие Украины будут сбивать замеченные над военными объектами беспилотники, а их операторов будут привлекать к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник.

«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), будут задержаны и привлечены к ответственности», — объявило ведомство.

11 июня сообщалось, что Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограмм.

По новым правилам запрещается летать над объектами под охраной, определенными Минобороны МВД , пограничной службой, СБУ , Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами.

Краснодарского края. Вместе с тем неподалеку от российских границ летают разведывательные самолеты стран НАТО . Так, самолет радиоэлектронной разведки Вombardier Global Express Sentinel R1 Королевских ВВС Великобритании был замечен над территорией Крыма