Украинские войска переключатся на охоту за дронами 

Военнослужащие Украины будут сбивать замеченные над военными объектами беспилотники, а их операторов будут привлекать к ответственности.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник.
«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), будут задержаны и привлечены к ответственности», — объявило ведомство.
11 июня сообщалось, что Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограмм.
По новым правилам запрещается летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами.
Вместе с тем неподалеку от российских границ летают разведывательные самолеты стран НАТО. Так, самолет радиоэлектронной разведки Вombardier Global Express Sentinel R1 Королевских ВВС Великобритании был замечен над территорией Крыма и Краснодарского края.
20 июля Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю зафиксировало 25 летательных аппаратов, собиравших сведения о ситуации в России. Дежурным ПВО пришлось 12 раз подниматься для перехвата и сопровождения иностранных самолётов-разведчиков.