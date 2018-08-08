ВКС РФ получат модернизированные «самолеты звездных войн»

Борт Ил-22М11 даст возможность управлять наземными, воздушными и космическими войсками в режиме реального времени. В прессе уже нарекли Ил-22М11 «самолетом звездных войн».

Авиалайнер оснастят радиоретранслирующей станцией для передачи информации по защищенным каналам в цифровом формате. Аппаратура будет совместима со всеми автоматизированными системами управления войсками, как наземными, так и воздушными. Прямо с самолета можно будет руководить учениями, управлять спецоперациями, координировать действия войск. Ил-22М11 даст возможность выдавать целеуказания как пилотируемым самолетам, так и ударным беспилотникам, а также высокоточным ракетным системам.

А вот Ил-22ПП станут одними из самых эффективных в мире самолетов радиоэлектронной борьбы. Новейшая аппаратура, разработанная российскими специалистами, позволит подавлять чужие радиоэлектронные сигналы мощными помехами. Кроме классического глушения связи противника предусмотрено ее искажение, что, как считают эксперты, приведет к дезорганизации управления войсками.

НАТО при проведении крупных военных операций обязательно наличие в воздухе летающих пунктов радиолокационного наблюдения и связи. Наиболее известным и мощным из которых считается американский AWACS. Так вот, как утверждают эксперты в области радиоэлектронной борьбы, Ил-22ПП будет способен глушить радиоэлектронные сигналы, посылаемые с «АВАКСов», на удалении от него в сотни километров. Невозможно переоценить воздействие Ил-22ПП на сетецентрическое управление войсками, критично зависимое от стабильности большого числа каналов связи.

Отличительная особенность нашего самолета — подавление только вражеских радиоэлектронных систем. На свои летающая глушилка никакого воздействия оказывать не будет. Как говорят специалисты, перед включением системы активных помех Ил-22ПП сканирует все имеющиеся радиосигналы и находит частоты, на которых работают передатчики противника. В это время сам самолет ничего не излучает — аппаратура работает исключительно в режиме приема. После обнаружения наиболее важного канала связи противника или сигнала вражеской радиолокационной станции операторы самолета включают помехи. Они могут излучаться в круговом диапазоне и в узконаправленном. Всего несколько самолетов, оснащенные комплексом радиоэлектронной борьбы, смогут парализовать действия вероятного противника на весьма обширной территории.

Ил-22ПП сможет разрывать связь противника с его телекоммуникационными и навигационными спутниками.

Самолеты военного назначения Ил-22 были созданы на базе гражданского лайнера Ил-18. Отличительной чертой Ил-22 были надежность и большая дальность полета. Ил-18 не выпускаются уже несколько десятилетий. И хотя ресурс базовых машин не исчерпан, вполне вероятно, что в качестве носителя новой аппаратуры будут приняты другие, более современные самолеты.