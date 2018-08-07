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Минобороны получит пять обновленных самолетов Ил-22М11
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Минобороны получит пять обновленных самолетов Ил-22М11 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью модернизированных самолетов можно будет руководить учениями, управлять спецоперациями, координировать действия войск.
Оборудование обновленного самолета позволит передавать информацию по защищенным каналам связи.
Самолеты Ил-22 будут модернизированы до уровня Ил-22М11 путем установки на них узла ретрансляции «Сокол». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Всего до 2021 года ВКС РФ получат пять таких машин. Согласно документации, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда рублей.
Первые два самолета должны будут поставлены до 2019 года, а еще три — до 2021 года. Работы проводятся на ЭМЗ им. В. М. Мясищева.
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