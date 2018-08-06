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Делегация ЦАГИ встретилась с коллегами из Airbus во Франции
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Делегация ЦАГИ встретилась с коллегами из Airbus во Франции 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Представители Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) посетили корпорацию Airbus во французской Тулузе, стороны обсудили сотрудничество в области применения новых технологий для снижения шума самолетов, сообщается на официальном сайте института.
«Программа мероприятия включала переговоры по техническим вопросам и осмотр производственной базы. Специалисты института обсудили с французскими коллегами аспекты сотрудничества в области активного управления потоком, разработки и внедрения в авиационную технику сетчатых конструкций и применения плазменных технологий для снижения шума летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В рамках визита делегация ЦАГИ также посетила летно-испытательный комплекс Airbus, включая сборочную линию дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов A350, и присутствовала при первом испытательном полете широкофюзеляжного реактивного грузового самолета Airbus Beluga XL. Программа мероприятий завершилась встречей представителей руководства института со старшим вице-президентом по исследованиям и технологиям Airbus Акселем Флейгом.
«Проведенные переговоры позволили выявить ряд научных задач, представляющих взаимный интерес. Стороны выразили готовность к практической реализации этих работ и наметили конкретные шаги в этом направлении», — сказал заместитель гендиректора ФГУП «ЦАГИ» — начальник комплекса аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов Сергей Ляпунов.
Основой научного сотрудничества ЦАГИ и Airbus стало совместное участие в многочисленных международных исследованиях. Так, организации выступили партнерами по Европейским проектам SADE (исследование «умных» элементов механизации крыла следующего поколения), HAIC (комплексный подход к изучению безопасного полета в условиях обледенения), SARISTU (разработка и апробация новых концепций «умных» конструкций самолетов следующего поколения), PoLaRBEAR (разработка прочных и долговечных перспективных композитных конструкций фюзеляжа) и другие.
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