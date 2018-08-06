К китайскому гиперзвуковому оружию отнеслись со скепсисом 

Российский военный эксперт не дал высокой оценки новым разработкам Китая в области гиперзвукового вооружения. По его словам, этой стране лучше торговать, чем воевать.
«Летательный аппарат, над которым сейчас работают китайские конструкторы, будет беспилотным. Его задача — наносить удары в глубоком тылу вероятного противника», — цитирует ФАН Алексея Леонкова, являющегося коммерческим директором журнала «Арсенал Отечества».
Ранее News.ruписал об успешных испытаниях китайского аппарата Xingkong-2. Он способен развивать скорость свыше 7,1 тыс. км/ч. В самом Китае машину называют прорывом в области вооружений.