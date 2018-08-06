Наблюдатели из шести стран приехали в Новосибирскую область на АрМИ-2018

"Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей — ознакомиться с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях. Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков", — говорится в сообщении.

Ирана и Азербайджана. В пресс-службе уточнили, что за конкурсом, проходящим в рамках Армейских международных игр-2018 на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области, наблюдают военные из Индонезии Филиппин , Индии, Лаоса

Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и В этом году в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие команды из России Казахстана . Как сообщалось, по итогам первого этапа конкурса лидирует команда Российской Федерации.