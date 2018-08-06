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Наблюдатели из шести стран приехали в Новосибирскую область на АрМИ-2018
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Наблюдатели из шести стран приехали в Новосибирскую область на АрМИ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 6 авг — РИА Новости. Военные наблюдатели из шести стран мира прибыли в Новосибирскую область для ознакомления с ходом проведения международного конкурса разведчиков, сообщает в понедельник Центральный военный округ.
"Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей — ознакомиться с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях. Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за конкурсом, проходящим в рамках Армейских международных игр-2018 на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области, наблюдают военные из Индонезии, Филиппин, Индии, Лаоса, Ирана и Азербайджана.
В этом году в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и Казахстана. Как сообщалось, по итогам первого этапа конкурса лидирует команда Российской Федерации.
В пресс-службе со ссылкой на главного судью соревнований генерала-майора Владимира Марусина добавили, что в 2019 году международный конкурс «Отличники войсковой разведки» планируется провести в Индии.
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