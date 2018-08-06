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Военный эксперт опроверг слухи о недовольстве Китая российскими Су-35
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Военный эксперт опроверг слухи о недовольстве Китая российскими Су-35 

Российская Газета 23 минуты назад
Прокомментировать данные публикации мы попросили военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова.
"Эти вбросы, появляющиеся в неофициальных СМИ, делают для того, чтобы испортить отношения между нашими государствами. На самом деле взаимодействие в области военно-технического сотрудничества с Китаем у нас с каждым годом только улучшается.
Если говорить об истребителях, если бы они, в самом деле, оказались недостаточно совершенными, вряд ли Китай продолжил их закупать.
Необходимо отметить, что комплектация Су-35 идет с таким учетом, чтобы китайцы могли подвешивать на них собственные виды вооружений, например ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Потому сочетание этих средств поражения с самолетом должно быть идеальным. Что и происходит на деле.
В настоящее время военной промышленности КНР не удается создать самолеты, которые по своим техническим характеристикам превзошли бы российские. К тому же авиационные двигатели для самолетов четвертого и пятого поколения они до сих пор закупают у нас. Им пока не удается сделать что-то по-настоящему надежное — нет того опыта инженерной школы реактивного двигателестроения, которая есть у нас с 50-х годов прошлого века. Хотя сейчас по многим видам вооружений китайцы уже могут решать свои проблемы самостоятельно", — сказал военный эксперт.
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