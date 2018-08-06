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«Чуть в форточку не влетел»: над Екатеринбургом нарезал круги военный вертолет
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«Чуть в форточку не влетел»: над Екатеринбургом нарезал круги военный вертолет 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
Над жилыми кварталами и промзонами Екатеринбурга сегодня заметили военный вертолет. Горожане обратили внимание, что воздушное судно держится на малой высоте и периодически летает по кругу. Винтокрылую машину наблюдали в поселке Совхозном, над Краснолесьем и особенно долго над Вторчерметом.
— Чуть в форточку к нам не влетел, — с иронией сообщил один из читателей.
— Над домами на Патриса Лумумбы кружит вертолёт, — рассказал другой екатеринбуржец. — Зрелище немного устрашает из-за непонимания, почему он летает. Но в то же время красиво! Вся детвора только успевает бегать, чтобы посмотреть его. Летает очень низко и круг делает.
В штабе Центрального военного округа E1.RU подтвердили, что вертолет — военный. Оказывается, воздушное судно подняли для обучения личного состава из 19-го военного городка.
— У нас проходит плановое индивидуальное методическое занятие с привлечением одного вертолета, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Речь идет о тренировке по обеспечению военно-транспортной авиации.
Низко летающие вертолеты замечали над Екатеринбургом и в июне. Тогда военные так и не объяснили их появление.
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