Сирийские военные обнаружили тайник с оружием боевиков в провинции Даръа

Ранее сирийская армия освободила оставшиеся 6 процентов территории провинции в районе реки Ярмук.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с саперами продолжают обследовать деревни и города в районе реки Ярмук (провинция Даръа), передает ФАН.

В ходе проверок сирийским военным удалось обнаружить склад боеприпасов, оставленный боевиками, которые покинули регион.

В тайнике хранились беспилотные летательные аппараты израильского происхождения, ракетные, минометные и противотанковые снаряды, порох, материалы для производства самодельных взрывных устройств. Также были обнаружены устройства для передачи сообщений.