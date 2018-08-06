Ещё
Сирийские военные обнаружили тайник с оружием боевиков в провинции Даръа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
В итальянском аэропорту прогремел взрыв

Сирийские военные обнаружили тайник с оружием боевиков в провинции Даръа 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ранее сирийская армия освободила оставшиеся 6 процентов территории провинции в районе реки Ярмук.
Подразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с саперами продолжают обследовать деревни и города в районе реки Ярмук (провинция Даръа), передает ФАН.
В ходе проверок сирийским военным удалось обнаружить склад боеприпасов, оставленный боевиками, которые покинули регион.
В тайнике хранились беспилотные летательные аппараты израильского происхождения, ракетные, минометные и противотанковые снаряды, порох, материалы для производства самодельных взрывных устройств. Также были обнаружены устройства для передачи сообщений.
Вечерняя Москва: последние новости
Главное военно-политическое управление создано в Минобороны Внимание Сталина и характеристика Маргелова. Что мы узнали из рассекреченных документов о ВДВ На постоянное круглосуточное дежурство санитарные вертолеты МАЦ перейдут с 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом46
Петросян обратился к россиянам25
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре51
Тест: Умеете ли вы экономить?
Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну57
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
01:04
«Cирийский вал» замечен на занятиях танкистов ДНР
Армия Оружие
00:38
Петросян обратился к россиянам
Шоу-бизнес
01:02
Экс-депутата Госдумы обвинили в тройном убийстве на Кипре
Криминал Происшествия
07:39
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца
Криминал Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение