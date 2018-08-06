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ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ, заявили в Литве
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ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВКС РФ, заявили в Литве 

РИА Новости 1 час назад
ВИЛЬНЮС, 6 авг — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, восемь раз за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
С мая воздушное пространство стран Балтии с литовской территории защищают 10 истребителей в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Ротационной 47-й миссией управляет Португалия. В Шяуляе дислоцированы четыре истребителя F-16, шесть испанских истребителей Eurofighter Typhoon. Еще четыре французских истребителя Mirage 2000-5 осуществляют миссию с эстонской территории.
"С 30 июля по 5 августа истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, восемь раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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