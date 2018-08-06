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Стартовал полевой выход связистов Балтфлота
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Стартовал полевой выход связистов Балтфлота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На нескольких полигонах Балтийского флота начался плановый полевой выход подразделений связи армейского корпуса и соединения морской пехоты флота. В полевом выходе участвует более 500 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц специальной автотехники.
В ходе занятий специалисты отработают вопросы развертывания полевых подвижных пунктов управления и обеспечение устойчивой и непрерывной связью войск в различных условиях во всех видах условных боевых действий.
В полевых условиях связисты флота выполнят нормативы по специальной, огневой, разведывательной и физической подготовке, а также по вождению боевых машин. Около половины от общего времени проведения полевых занятий будет проходить в ночное время суток.
Кроме связистов, полевые выходы и лагерные сборы проводятся в настоящее время с артиллеристами, а также с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты.
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