«Технодинамика» планирует создать аэродром для гражданской авиации в Киржаче

Аэродром экспериментальной авиации расположен на территории летно-испытательного комплекса в Киржаче и является структурным подразделением НИИ Парашютостроения холдинга «Технодинамика». В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) на территории комплекса была создана новая производственная линия, которая позволит увеличить производство изделий более, чем в три раза, испытательные стенды, открыт центр по подготовке операторов БПЛА. Следующим этапом планируется модернизировать аэродром.

По словам генерального директора холдинга Игоря Насенкова, аэродром в Киржаче обладает собственным «открытым небом» с разрешенной высотой полетов до 4000 метров. Это открывает широкие перспективы как для развития отрасли парашютостроения — дает холдингу возможность расширить спектр испытаний парашютных систем и увеличить число инициативных разработок, так и для применения в интересах гражданской авиации.

Аэродром имеет летное поле размером 2800 х 850 м. Управление полетами осуществляется с командно-диспетчерского пункта, оборудованного средствами воздушной и наземной радио и проводной связи. Для использования аэродрома малой авиацией необходимо модернизировать уже существующую взлетно-посадочную полосу под гражданские воздушные суда. Планируется, что аэродром будет приспособлен к использованию всеми видами судов, относящихся к малой авиации, вплоть до самолетов класса бизнес-джет.

«В планах «Технодинамики» — модернизация аэродрома, развитие его инфраструктуры и, как следствие, увеличение тех возможностей и услуг, которые мы можем предложить нашим ключевым заказчикам», — заявил Игорь Насенков ходе мероприятия в Киржаче.

Согласно программе развития комплекса, на базе аэродрома уже создан центр подготовки операторов БПЛА, который сможет обеспечить подготовку нескольких тысяч специалистов в год. Центр обладает производственными, учебными и гостиничными площадками, которые позволяют вести обучение по разным типам программ.