Вертолет VRT500 прошел первый этап аэродинамических испытаний

Модель нового вертолета в масштабе 1:4 прошла испытания в вертикальной штопорной аэродинамической трубе института. В ходе экспериментов были определены величины лобового сопротивления модели корпуса и наиболее важных его частей: фюзеляжа, мотогондолы, колонки несущего винта и хвостового оперения.

Специалистами ЦАГИ также определены аэродинамические характеристики модели корпуса вертолета в широком диапазоне углов атаки и скольжения, в том числе характеристики продольной и боковой статической устойчивости корпуса VRT500. Кроме того, изучены спектры обтекания модели корпуса и измерены углы скоса потока в области стабилизатора. Все полученные результаты подтвердили расчетные показатели летательного аппарата, уточнили в ЦАГИ.

Фото: ЦАГИ

VRT500 ‒ легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Впервые машина была представлена публике во время Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018. Это первый вертолет холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн.

Вертолет VRT500 обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

Машина способна развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. VRT500 создается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом в сегменте с взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.