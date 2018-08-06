«Рособоронэкспорт» принял делегацию ВМС Вьетнама

«Рособоронэкспорт» принимает делегацию Военно-морских сил Вьетнамской Народной Армии в ходе первого Международного дальневосточного морского салона, который проходит 26-28 июля во Владивостоке

«Военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом является одним из приоритетных направлений деятельности «Рособоронэкспорта». Более половины объема нашего сотрудничества за последние 10 лет приходится на тематику военно-морских сил. Мы получали и продолжаем получать от вьетнамской стороны высокие оценки поставленных кораблей, подводных лодок, оружия для их оснащения, а также построенных при содействии «Рособоронэкспорта» объектов военно-морской инфраструктуры. Уверен, в ходе салона мы вместе с нашими гостями также обсудим новые направления сотрудничества», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

В ходе визита во Владивосток делегация ВМС Вьетнама вместе с представителями «Рособоронэкспорта» посетит стенды АО «Восточная верфь» и АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», где проведет переговоры с руководством предприятий.

Российско-вьетнамское военно-техническое сотрудничество имеет более чем полувековую историю. Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечают в пресс-службе спецэкспортера.

Сотрудничество с Вьетнамом идет по всем видам военной техники и вооружений. В рамках кардинальной модернизации ВМС страны Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской военно-морской техники.