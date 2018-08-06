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Ростех создает парашют для «Ратника»
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Ростех создает парашют для «Ратника» 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Ростех создает парашютную систему, интегрированную с перспективной экипировкой «Ратник». Об этом сообщил в ходе открытия нового комплекса по производству парашютной техники в Киржаче глава Госкорпорации Сергей Чемезов. В составе Госкорпорации опытно-конструкторские работы по этому направлению ведет «НИИ Парашютостроения» холдинга «Технодинамика».
Новая парашютная система Д-14 предназначена для личного состава воздушно-десантных войск. Изделие обладает минимальной площадью купола — 87 квадратных метров, что снижает заметность при десантировании и повышает безопасность бойцов. В системе применены ткани с различной степенью воздухонепроницаемости, что улучшает общую управляемость парашюта.
Парашют, создаваемый для «Ратника», учитывает все особенности этой экипировки. У него новая система крепления, максимальная нагрузка увеличена до 160 кг, благодаря чему возможно десантирование с расширенным боекомплектом. Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех
«Экипировка российских военнослужащих и требования к ней постоянно эволюционируют. Все элементы снаряжения бойца мы увязываем в единую экосистему, включая средства десантирования, которые должны быть максимально технологичны и удобны. Парашют, создаваемый для «Ратника», учитывает все особенности этой экипировки. У него новая система крепления, максимальная нагрузка увеличена до 160 килограмм, благодаря чему возможно десантирование с расширенным боекомплектом», — отметил глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Конструкция парашюта дает возможность точнее регулировать вертикальную скорость снижения. Более плоская форма купола позволяет эффективнее управлять горизонтальной скоростью.
«Прототип нового парашюта уже прошел предварительные испытания, — рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. — Уверен, что тот опыт и научный задел, которыми обладают наши специалисты, позволит создать интегрированную с экипировкой «Ратник» систему в соответствии с самыми высокими стандартами».
Перспективная парашютная система Д-14, создающаяся в рамках опытно-конструкторской работы «Шелест», представляет интерес не только для Минобороны. Она сможет применяться также пожарными авиационной охраны лесов, спасателями учреждений единой системы авиационно-космического поиска и сотрудниками МСЧ.
Открытая в Киржаче сегодня новая производственная линия «НИИ Парашютостроения» позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе — крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв. м.
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