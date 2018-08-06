ОДК разрабатывает детонационные технологии в авиационном двигателестроении

Ранее в филиале ОДК-УМПО — ОКБ им. А. Люльки под руководством автора-разработчика Александра Тарасова было выделено самостоятельное направление по созданию пульсирующего детонационного двигателя. Конструкторы разработали, изготовили и испытали на специализированном стенде пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор с двухстадийным сжиганием керосино-воздушной топливной смеси со средней измеренной тягой свыше 100 кг и длительностью непрерывной работы более 10 минут.

При проведении испытаний моделировались режимы работы, характерные для турбореактивного и прямоточного двигателей. Показатели удельной тяги и удельного расхода топлива у нового двигателя оказались на 30-50% лучше, чем у классических воздушно-реактивных двигателей, работающих в сходных условиях.

Результаты показали, что использование пульсирующих детонационных технологий позволит значительно улучшить практически все показатели существующих двигателей. Такие технологии могут применяться как в короткоресурсных двигателях для беспилотных летательных аппаратов и ракет, так и самолетных двигателях с крейсерским сверхзвуковым полетом, а в перспективе — двигателях ракетно-космических систем.