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ОДК разрабатывает детонационные технологии в авиационном двигателестроении
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ОДК разрабатывает детонационные технологии в авиационном двигателестроении 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Уфимское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех — ОДК-УМПО на базе инновационного центра Сколково ведет работу по исследованию пульсирующих детонационных технологий в авиационном двигателестроении. С этой целью в Сколково создано дочернее общество ОДК-УМПО — ОАО «Пульсирующие детонационные технологии». Детонационный двигатель отличается повышенным коэффициентом полезного действия и способен развивать большую тягу.
Ранее в филиале ОДК-УМПО — ОКБ им. А. Люльки под руководством автора-разработчика Александра Тарасова было выделено самостоятельное направление по созданию пульсирующего детонационного двигателя. Конструкторы разработали, изготовили и испытали на специализированном стенде пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор с двухстадийным сжиганием керосино-воздушной топливной смеси со средней измеренной тягой свыше 100 кг и длительностью непрерывной работы более 10 минут.
При проведении испытаний моделировались режимы работы, характерные для турбореактивного и прямоточного двигателей. Показатели удельной тяги и удельного расхода топлива у нового двигателя оказались на 30-50% лучше, чем у классических воздушно-реактивных двигателей, работающих в сходных условиях.
Результаты показали, что использование пульсирующих детонационных технологий позволит значительно улучшить практически все показатели существующих двигателей. Такие технологии могут применяться как в короткоресурсных двигателях для беспилотных летательных аппаратов и ракет, так и самолетных двигателях с крейсерским сверхзвуковым полетом, а в перспективе — двигателях ракетно-космических систем.
В 2016 году группа авторов во главе с генеральным конструктором — директором филиала ОКБ им. А. Люльки Евгением Марчуковым и Александром Тарасовым вместе с проектом «Пульсирующий детонационный двигатель» одержала победу в финале конкурса «Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий Российской Федерации-2016» в Сколково. Проект был признан лучшим в номинации «Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения».
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