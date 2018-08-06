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«Роскосмос» и АФК «Система» могут создать СП в космической сфере
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«Роскосмос» и АФК «Система» могут создать СП в космической сфере 

Rambler News Service 2 часа назад
Госкорпорация «Роскосмос» и АФК «Система» обсудят возможность создания совместного предприятия, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Скорее всего, пойдём по пути создания совместного предприятия», — сказал Рогозин в Ярославле на открытии производственного цеха одной из дочерних структур «Системы».
По его словам, для развития российского космоса необходима совместная работа государственных и частных компаний.
Ранее «Известия» со ссылкой на источники в ОПК и военных ведомствах сообщили, что российские компании-разработчики и производители всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей могут быть [объединены] (https://rns.online/industry/V-Rossii-mozhet-bit-sozdan-edinii-raketno-kosmicheskii-holding-2018-03-14/) в единый ракетно-космический холдинг. В состав холдинга, в частности, могут войти госкорпорация «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
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