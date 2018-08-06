Дональд Трамп хочет воевать в космосе. Для этого создано специальное подразделение американской армии

Спутники позволяют вести большую часть современных военных действий с помощью систем GPS и беспроводной связи. Благодаря этому подобные системы становятся заманчивыми целями для противников. Военно-воздушные силы США несут ответственность за защиту американских спутников и космических кораблей и хотят продолжать это делать.

Президент Дональд Трамп уверен, что потенциальные опасности требуют становления новой военной отрасли, которая в дальнейшем станет известна как «Космические вооруженные силы США». Критики уверены, что данное решение только усилит бюрократию в стране и увеличит и без того немаленькие затраты на содержание армии. Сторонники же говорят, что новая военная ветвь необходима для усиления обороны США, согласно грядущим опасностям современного мира.

Cегодня действительно уже существует подобное направление, но не в голливудском смысле. Никаких инопланетных захватчиков, нападающих на Сиэтл, пока еще не было обнаружено. Главная угроза — возможность отключить или уничтожить спутники противника с земли.

В истории известны следующие события, вызывающие опасения властей США:

В 2007 году Китай впервые применил баллистическую ракету для уничтожения своего собственного метеорологического спутника на орбите (на расстоянии 861 км над Землей).

Россия проводила испытания ракеты, которая может быть использована для удара и уничтожения спутника или баллистической ракеты.

Вполне вероятно, что другие страны не отстают. Если уничтожить спутник-шпион, поток оперативной информации из определенного места может прекратиться. Недееспособный спутник связи может сделать наземные войска отделенными от текущего положения ведения боевых действий. И поскольку существующие международные договоры, регулирующие космическое пространство, не имеют четких определений, даже гражданские спутники могут стать мишенью для государств, стремящихся сдержать или атаковать своих врагов. Именно на фоне представленного положения, США будут стремиться защитить себя со стороны космоса.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп принял решение заняться проблемой криптомошенничества.

текст: Евгения Лиходей, фото: Airman 1st Class Rhett Isbell / US Department of Defence