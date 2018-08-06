Дальний Восток и немирный атом

От Хиросимы до Владивостока

6 августа 1945 года примерно в 8:15 по местному времени над японским городом Хиросима, расположенным в 787 км от Владивостока,

впервые в истории человечества взорвалась атомная бомба. Японские силы ПВО заранее засекли приближавшийся к городу американский самолёт, но поднимать

воздушную тревогу не стали — одиночный бомбардировщик не казался слишком

опасным… Первое боевое применение сразу продемонстрировало ужасающую мощь

атомного оружия — за секунду взрыва погибло почти 80 тыс. человек. Ещё около

100 тыс. погибли в следующие минуты, часы, дни и недели после ядерного взрыва —

одних убили начавшиеся пожары, вызванные страшно высокой температурой в эпицентре ядерной реакции, других погубила лучевая болезнь, результат

радиоактивного излучения ядерной вспышки.

И с тех страшных минут мир навсегда стал другим — для человечества началась ядерная эра. Эра, когда

созданное руками человека оружие оказалось способно очень быстро погубить всю цивилизацию планеты Земля. Погубить не в переносном, а в самом прямом смысле. Наш российский Дальний Восток от Хиросимы и Нагасаки (где американцы 9 августа 1945 года провели второй сброс

атомной бомбы, убив 140 тыс. человек) отделяют сотни километров морских

пространств. Но почти сразу Дальневосточная Россия оказалась потенциальной

целью атомных бомб. Уже осенью 1945 года в штабах США , тогда являвшихся

единственным на планете обладателем нового смертоносного оружия, разработали

первые планы ядерного удара по нашей стране — все 15 «первостепенных целей»

располагались на западе и в центре СССР, но в список «дополнительных целей для нанесения ядерного удара» попали и наши дальневосточные города: Хабаровск

Тогда у военных США даже не имелось

в наличии столько готовых атомных бомб, однако планы уже были… В дальнейшие

годы холодной войны эти планы только разрастались, детализируя всё больше целей

с ещё большим использованием ядерных зарядов, предназначенных в том числе и для российского Дальнего Востока.

Спустя всего десятилетие после

первого применения ядерного оружия счёт американских атомных бомб для уничтожения городов и целей в Дальневосточной России шёл уже на многие десятки.

Ныне эти планы стали историей и частично рассекречены. Например, совсем

недавно, в 2015 году, Национальное

управление архивов и документации США рассекретило планы ядерных бомбардировок, составленные в 1956 году.

Тогда, согласно принятому

военными Соединённых Штатов «Плану систематического уничтожения»,

предполагалось сбросить на территорию нашей страны многие сотни ядерных бомб. Для Москвы и окрестностей их планировалось 179, а на Ленинград и область — 145. Не избежали попадания в «План систематического уничтожения» и более скромные

города Дальнего Востока.

«Систематическое уничтожение» от Лены до Курил

По целям на территории

Владивостока и Приморья планировалось сбросить 49 атомных бомб, для одного

острова Русский предназначалось сразу два ядерных заряда. На Хабаровск запланировали

семь атомных бомб, на Читу Петропавловск-Камчатский — по четыре бомбы, три атомных аналога Хиросимы и Нагасаки готовились для Комсомольска-на-Амуре.

«Всего» по одной ядерной бомбе планировалось сбросить на Благовещенск,

Целями для американских ядерных бомб по плану 1956 года стали

даже отдельные железнодорожные станции на дальневосточном участке Транссиба — например,

американский «План систематического уничтожения» предусматривал аж 12 целей для атомной бомбардировки — помимо Якутска это были Тикси, Нижнеколымск, Певек,

Оймякон, Алёкминск и ряд аэродромов, по которым в годы Второй мировой войны,

когда наши страны ещё были союзниками, из Америки в СССР проходила воздушная

трасса «Алсиб». На Сахалине американский «План систематического уничтожения»

предусматривал семь целей для ядерных ударов по всему острову — Южно-Сахалинск

и село Костромское на юге, поселки Гастелло и Шахтёрск в центральной части

острова, город Александровск , село Кировское и поселок Оха на севере острова.

При такой бомбардировке фактически весь Сахалин покрывала сплошная зона

радиационного заражения…

Еще семь целей для атомных ударов приходилось на Курильские

острова и целых 11 на Чукотку. По позднейшим оценкам учёных и военных

аналитиков, при выполнении американского «Плана систематического уничтожения» и поражении всех этих целей ядерными бомбами быстрая гибель от взрывов и радиации

грозила минимум половине всего населения российского Дальнего Востока.

И это только один вариант возможной ядерной войны,

составленный более полувека назад, когда основным носителем атомной бомбы служили

относительно тихоходные самолёты-бомбардировщики. По мере развития новых типов

оружия, прежде всего баллистических ракет, способных преодолевать пространства

меж континентами за считаные минуты, подобные планы становились лишь более

изощрёнными, со всё более массовым использованием немирного атома.

Первое атомное оружие на нашем Дальнем

Востоке

Увы, в нашем несовершенном мире лучшим способом

защититься от какого-то оружия до сих пор остаётся только обладание таким же оружием. И желательно в не меньшем количестве и качестве. Когда в СССР начались

работы по созданию собственной ядерной бомбы, в них тут же включился и российский Дальний Восток.

С конца 1945 года на севере Якутии, под Магаданом и на Чукотке начался поиск, а затем и добыча урановых руд — в работах участвовали

геологи «Дальстроя» и заключённые колымских лагерей. Работы велись в полной

секретности и в самых суровых климатических условиях.

Первый дальневосточный уран добыли в мае 1946 года у истоков Колымы на берегах ручья Чёрт. Самая же северная добыча урана шла на чукотском побережье Ледовитого океана. Добыча сырья для ядерного оружия на нашем Дальнем Востоке продолжалась почти десятилетие. По оценкам историков, среди первой сотни советских атомных бомб почти дюжина была

изготовлена именно из дальневосточного урана.

В 40-е годы XX века работы по созданию дальнобойных ракет только начинались,

и главным носителем ядерного оружия оставались самолёты-бомбардировщики.

Российский Дальний Восток и тут не оказался в стороне — с 1948 года в устьях

Индигирки и Колымы началось строительство заполярных аэродромов для стратегических бомбардировщиков. В случае ядерной войны именно отсюда должны

были взлетать самолёты, чтобы по кратчайшему пути через Северный полюс поразить

ядерными бомбами цели в Америке.

Тогда же в морях Ледовитого океана, омывающих берега

Якутии и Чукотки, начался поиск больших льдин, на которых можно было создать

«аэродромы подскока» для боевой авиации. Регулярно проводились не всегда

удачные учения по посадке и взлёту с морского льда тяжёлых бомбардировщиков. В 50-х годах прошлого века самым большим потенциальным аэродромом в Ледовитом

океане считалась огромная льдина под условным наименованием «Северный полюс-6»

— настоящий ледяной остров, длиной 14 км и шириной около 11 км, медленно дрейфовавший по водам Чукотского моря к полюсу. Не остался в стороне от подготовки к ядерной войне и юг нашего Дальнего Востока. В ноябре 1956 года на аэродроме Украинка, в Серышевском районе Амурской области, впервые приземлились десять новейших

реактивных бомбардировщиков М-4. Эти самолёты были первыми в СССР серийными

бомбардировщиками с реактивными двигателями, со скоростью 947 км/ч способными

пролететь свыше 8 тыс. км. Именно они в ту эпоху были главными носителями

ядерных бомб, а дальневосточный аэродром Украинка с тех пор неизменно числился

среди важнейших стратегических авиабаз нашей страны.

Сегодня амурская Украинка — одна из двух существующих в России баз дальней авиации. Здесь в наши дни базируется почти половина всех

стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил.

«Спирт пошёл» — первые ракеты на Дальнем

Востоке

Успешный запуск первой в СССР баллистической ракеты

состоялся на десять месяцев раньше первого испытания советской атомной бомбы.

Именно баллистические ракеты, способные молниеносно преодолевать расстояния

между континентами, вскоре стали главными средствами доставки ядерного оружия к целям. Когда осенью 1962 года начался знаменитый Карибский кризис, приведший

СССР и США на самую грань ядерной войны, на территории современного ДВФО, Дальневосточного

федерального округа, размещалось уже три ракетные дивизии.

Первое соединение стратегических ракетных войск на Дальнем Востоке было сформировано 20 июня 1960 года в городе Свободный Амурской

области — тогда ещё никто не мог знать, что со временем именно эта база первых

дальневосточных ракетчиков превратится в новый космодром России.

Именно на Дальнем Востоке впервые в отечественной военной

истории были проведены учения по запуску стратегических ракет сразу после

оперативного манёвра. В июле 1961 года две ракеты из района Уссурийска перебросили

в порт Посьет, в сотне километров к юго-западу от Владивостока, и далее, преодолев

морем на север свыше тысячи километров, доставили в порт Ванино Хабаровского

края. После разгрузки ракеты повезли к новым позициям в тайге на склонах Сихотэ-Алиня

и запустили в сторону Камчатки. В случае настоящей ядерной войны этим ракетам пришлось бы лететь в сторону Японии , чтобы ядерными боеголовками поразить расположенные там многочисленные военные базы США. На тот момент ракетное оружие еще не было

совершенным и не могло из Приморья достичь Соединённых Штатов. Поэтому в июне

1962 года один ракетный полк из Уссурийска впервые был переброшен на Чукотку, в район порта Анадырь , откуда уже мог поразить все цели на территории Аляски

Первые баллистические ракеты, способные нести ядерную

боеголовку, летали на смеси жидкого кислорода и чистого питьевого спирта. При этом последовательность боевых команд звучала так: «К столу!» (имелся в виду

стартовый стол), «Спирт пошёл!», «Первый готов! Второй готов! Третий готов!» (имелась

в виду готовность блоков ракеты и пускового механизма) — всё это, на фоне

заливки в ракету многих тонн алкоголя, породило у ракетчиков массу

специфического фольклора и профессиональных анекдотов… Впрочем, даже такие

несовершенные ракеты «на спирту» могли нести боеголовку в десятки раз мощнее бомбы,

уничтожившей Хиросиму.

Край атомных подлодок и ядерных мин По мере развития ракетно-ядерного оружия совершенствовался

и соответствующий арсенал на Дальнем Востоке. Уже к лету 1963 года в Комсомольске-на-Амуре было построено пять АПЛ, атомных подводных лодок. Каждая,

помимо двух урановых реакторов, несла шесть крылатых ракет, оснащённых ядерной

боеголовкой, эквивалентом в 11 «хиросим».

Базы для первых дальневосточных АПЛ создали в Приморье, у залива Стрелок, и на Камчатке, в бухте Крашенинникова. В 1966 году две наши

атомные подлодки совершили первое в мире кругосветное плавание под водой,

пройдя от Кольского до Камчатского полуострова через Атлантический и Тихий

океаны.

В феврале 1973 года на Камчатке была сформирована первая

на Тихом океане «стратегическая дивизия атомных подводных лодок». Шесть

подводных ракетоносцев дивизии в общей сложности несли почти сотню

баллистических ракет, общим эквивалентом в 500 «хиросим». К концу существования СССР на Дальнем Востоке базировалось уже 26 атомных подводных ракетоносцев. Их главной базой стал камчатский посёлок Рыбачий — «Осиное гнездо» в терминологии военных моряков США, поражённых большим количеством атомных субмарин у берегов и пирсов маленького городка. В советских документах это секретное и закрытое поселение именовалось «Петропавловск-50», в наши дни — город Вилючинск . Он и сегодня, наряду с Западной Лицей в Мурманской области , является одной из двух главных баз атомного подводного флота России.

В годы холодной войны

противостояние на Тихом океане было столь интенсивным, что атомные подлодки

СССР и США здесь неоднократно сталкивались в буквальном смысле слова. Например,

24 июня 1970 года в Охотском море наша лодка К-108 на глубине 45 метров столкнулась с американской атомной субмариной Tautog. Обе лодки получили сильные повреждения,

но смогли вернуться к родным базам без жертв. Спустя четыре года у берегов

Камчатки под водой произошло аналогичное столкновение атомных ракетоносцев — советской

К-408 и американской Pintado.

Подобные столкновения происходили

у берегов Владивостока. Так, 3 апреля 1981 года в заливе Петра Великого атомная

лодка К-324 столкнулась с чужой субмариной. Её государственная принадлежность

неизвестна до сих пор. Прежде всего подозревали американцев. Как позднее

вспоминал один из начальников разведки Тихоокеанского флота контр-адмирал

Анатолий Штыров: «В те годы американские подводные лодки, можно сказать,

паслись у нас под носом, в заливе Петра Великого. Доходило до того, что они фотографировали в перископ наши морские парады и даже красоток на пляже

Владивостока…»

Впрочем, в столкновении у столицы

Приморья подозревали и одну из первых атомных субмарин Китая . Наши

дальневосточные соседи к тому времени не только сделали свою ядерную бомбу, но и собственные ракеты и даже две атомные подлодки. Тогда у Советского Союза

напряжённые отношения сложились не только с США, но и с маоистским Китаем. В итоге у атомного оружия на нашем Дальнем Востоке появилось сразу два потенциальных противника и две цели.

До сих пор ходят слухи, что,

готовясь к возможной войне с многомиллионным Китаем, в Советском Союзе на дальневосточных границах заложили мины с ядерными зарядами. Они становились

смертельной преградой в случае невозможности отразить обычным оружием массированное

вторжение китайцев…

Медвежонок в ракетной воронке

Рассказывая про наш Дальний Восток в эпоху атомного

оружия, нельзя не вспомнить и такой факт — вот уже более полувека именно Камчатка

является для советских и российских баллистических ракет… главной мишенью!

Ещё в середине XX века у создателей нашего ракетного оружия возник вопрос

организации испытаний. Ракета должна была пролететь несколько тысяч километров,

желательно не пересекая границ страны и над малонаселёнными территориями. Место

падения тоже должно быть пустынным. Внимание сразу обратили на Дальний Восток.

«Для изучения возможных районов

падения боевых частей ракет специальные экспедиции обследовали районы Чукотки,

Сахалина, Камчатки, побережья Охотского моря и Курильские острова…» — так в 1955 году докладывали в правительство руководители ракетной программы. В итоге

выбор пал на центральную часть Камчатского полуострова в районе потухшего вулкана

Заречный.

Три века назад рядом с этой

местностью располагался Нижнекамчатский острог, первая «столица» полуострова.

Именно здесь был построен бот «Святой Гавриил», на котором экспедиция Беринга

исследовала пролив между Азией и Америкой. Весной же 1955 года в этом районе создаётся

секретный полигон Кама, позднее ставший известным как полигон Кура, и военный

городок Ключи-1. Сегодня полигон Кура — это закрытый

от посторонних участок болотистой камчатской тайги размером 93 на 142 км. Здесь работают

несколько войсковых частей, более тысячи офицеров и специалистов. На Алеутских

островах близ Аляски военными США создана специальная база, предназначенная исключительно

для слежения за полигоном Кура.

Первая головная часть

баллистической ракеты упала в этой части Камчатки 22 августа 1957 года.

Впрочем, на самом полигоне такие падения именуют «принятие» — полигон

«принимает» ударные части ракет… За первые 55 лет работы полигон принял более пяти с половиной тысяч межконтинентальных

баллистических и крылатых ракет, стартовавших далеко на западе. Ракеты сюда

запускали с Байконура , из Поволжья, из архангельского Плесецка и даже из акватории Баренцева моря.

Естественно, ракеты летят на Камчатку без ядерных зарядов, но в случае большой войны именно они понесут

повсюду атомную смерть. Боеголовки с немирным атомом в испытательных запусках

заменяют обычной взрывчаткой, чтобы образовавшаяся воронка позволяла найти место

падения и точно замерить его координаты. Военным, служащим на полигоне Кура и прибывающим для измерений к месту каждого «принятия», запомнился такой случай — в одну из воронок от баллистической ракеты забрался медвежонок и долго не хотел вылезать,

мешая делать измерения.

По словам очевидцев, полигон Кура

сегодня так густо усеян воронками, что с высоты «напоминает цветную

перфорированную бумагу» или «неухоженное поле для гольфа, заросшее деревьями и травой, но с большим количеством лунок…». Хочется верить, что полигон на Камчатке останется единственной целью стратегических ракет. Ведь реальное

боевое применение носителей немирного атома переживут немногие из нас.