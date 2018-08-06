Гости форума «Армия-2018» смогут прокатиться на тренажере ракетного комплекса «Ярс»

МОСКВА , 6 августа. / ТАСС /. Уникальный тренажер для механиков-водителей ракетного комплекса «Ярс» будет впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». С помощью тренажера посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования комплекса, сообщили в понедельник в Минобороны.

"На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования", — сказали в военном ведомстве

В министерстве отметили, что уникальным новый тренажер делает реалистичная система визуализации и система подвижности, позволяющая имитировать движение по различным осям и углам. Данные средства позволяют моделировать штатные и нештатные ситуации в реальном масштабе времени.

Тренажер будет не единственной новинкой Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), представленной на форуме. Ракетчики впервые продемонстрируют машину дистанционного разминирования «Листва», созданную специально для РВСН. Машина обнаруживает и дистанционно уничтожает взрывные устройства с металлическими элементами и электронными компонентами на дальности до 100 м.