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Гости форума «Армия-2018» смогут прокатиться на тренажере ракетного комплекса «Ярс»
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Гости форума «Армия-2018» смогут прокатиться на тренажере ракетного комплекса «Ярс» 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Уникальный тренажер для механиков-водителей ракетного комплекса «Ярс» будет впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». С помощью тренажера посетители смогут совершить виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования комплекса, сообщили в понедельник в Минобороны.
"На форуме впервые будет представлена новейшая модификация тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Посетители форума смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, совершив виртуальный выход на маршруты боевого патрулирования", — сказали в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что уникальным новый тренажер делает реалистичная система визуализации и система подвижности, позволяющая имитировать движение по различным осям и углам. Данные средства позволяют моделировать штатные и нештатные ситуации в реальном масштабе времени.
Тренажер будет не единственной новинкой Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), представленной на форуме. Ракетчики впервые продемонстрируют машину дистанционного разминирования «Листва», созданную специально для РВСН. Машина обнаруживает и дистанционно уничтожает взрывные устройства с металлическими элементами и электронными компонентами на дальности до 100 м.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа на территории парка «Патриот» в Московской области.
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