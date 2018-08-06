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Предприятия Роскосмоса должны перейти к серийному производству спутников
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Предприятия Роскосмоса должны перейти к серийному производству спутников
ТАСС
3 часа назад
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Предприятия
Роскосмоса
должны перейти от создания штучных изделий к серийному производству спутников — Рогозин.
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