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Предприятия Роскосмоса должны перейти к серийному производству спутников
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Предприятия Роскосмоса должны перейти к серийному производству спутников 

ТАСС 3 часа назад
Предприятия Роскосмоса должны перейти от создания штучных изделий к серийному производству спутников — Рогозин.
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