Российское оружие сбивает спесь с коллективного Запада

Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать судьбу мира (или исход войны). В дальнейшем многое будет зависеть от планов и реакции соседей по планете на безусловный технологический прорыв и очевидный стратегический отрыв России , оборонная промышленность которой завершила разработку гиперзвукового ракетного комплекса (РК) «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком межконтинентальной дальности, и запустила чудо-оружие в серийное производство. Эта информация с гиперзвуковой скоростью облетела планету.

Принципиально новое оснащение РК — планирующий крылатый боевой блок — способен лететь к цели в плотных слоях атмосферы по непредсказуемой (не баллистической) траектории, со скоростью 7000 метров в секунду, то есть в 20 раз быстрее скорости звука. Изделие начинает работать на высоте около 100 километров, аэродинамические рули обеспечивают хорошую маневренность (это принципиально важно для обхода плотных зон ПВО-ПРО). Аналогичные проекты иностранных конкурентов (к примеру, Falcon) предусматривают полет с гиперзвуковой скоростью лишь по прямой. До серийного производства конкурентам еще далеко.

Заметим, ПРО США способна с недоказанной эффективностью поражать ракеты в суборбитальном полете, то есть в ближнем космосе.

Российские гиперзвуковые блоки движутся по непредсказуемой траектории в плотных слоях атмосферы, и попросту неуловимы для американских орбитальных радаров и противоракет, которые не могут работать по таким целям.

Здесь важно учесть, что Соединенные Штаты еще в 2001 году вышли из договора по ПРО (1972 года), который мешал реализации противоракетной программы. Москва никогда не сомневалась в антироссийской направленности американского ракетного щита и достаточно быстро отреагировала созданием новых видов стратегического оружия.

Рубеж неуязвимости

Гиперзвуковой планирующий блок «Авангард» предназначен для поражения стратегических целей, к которым стартует на борту баллистической ракеты. На заданной высоте планер отделяется и возвращается на Землю по сложной, «скользящей» траектории.

"Авангард" способен на скоростях свыше 20 тысяч километров в час обходить радиолокационные станции ПРО, уклоняться от перехватчиков, использовать иные средства противодействия. Новые композитные материалы и жаропрочный титановый корпус позволили решить сложнейшую проблему длительного управляемого полета боевого блока при температуре до 2000 градусов по Цельсию — в плазменном облаке.

Российский президент Владимир Путин не для красного словца назвал эту систему «настоящим технологическим прорывом». Еще в марте, во время ежегодного обращения к Федеральному собранию, глава российского государства представил также стратегический ракетный комплекс «Сармат», гиперзвуковую систему «Кинжал», беспилотную атомную субмарину и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой.

В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН к сегодняшнему дню реализован ряд организационно-технических мероприятий для приема «Авангарда» на вооружение. Идет подготовка личного состава, строятся объекты, которые обеспечат эксплуатацию и боевое применение новейшего ракетного комплекса. Вероятно, в самое ближайшее время Россия примет на вооружение и другие новейшие системы.

Гиперзвуковой «Кинжал» войска получат в 2020 году. Благополучно складывается судьба гиперзвуковой ракеты «Циркон». Завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника «Посейдон», способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Начинаются лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», совершенствуется неуязвимая крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже развернуты в точках дислокации.

Зарубежные тенденции

Продолжается необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений, и коллективный Запад равняется на Вашингтон.

Соединенные Штаты реализуют 30-летнюю программу модернизации ядерной триады стоимостью около триллиона долларов, и в ближайшее десятилетие потратят около 400 миллиардов долларов.

Пентагон испытывает новые модификации термоядерной авиабомбы B61, и обучает их применению военных летчиков неядерных европейских стран. США проявляют интерес к размещению в космосе ударных комплексов, замаскированных под спутники гражданского назначения. И военно-воздушные силы в 2018 финансовом году на 20% увеличили ассигнования на деятельность, связанную с космическим пространством.

Американцы отправили на орбиту Земли секретный военный спутник NROL-47 и намереваются запустить новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) — устойчивые к электронным помехам средства связи на случай ядерной войны. И намерены доставлять их на орбиту самолетами, созданными на базе «Боинг-747» (дальнейшее развитие беспилотного космоплана X-37B).

Серьезным нарушением Договора РСМД стало развертывание в Румынии Польше американских установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк» с ядерными боеголовками. Подобное оружие на территории стран НАТО создает потенциальную угрозу стратегическим объектам России от западных границ до Урала. Американцы наращивают производство и применение тяжелых ударных беспилотников, подпадающих под определение крылатых ракет наземного базирования.

При этом в Пентагоне регулярно заявляют о готовности применить ядерное оружие первыми. Обновленная ядерная доктрина США нацелена на «сдерживание» России, причем Вашингтон наделил себя правом применять ядерное оружие даже в ответ на неядерное нападение или кибератаку. Вероятно, у американцев имеется запасная планета.

Как бы то ни было, у России есть чем сбить военно-политическую спесь коллективного Запада.

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