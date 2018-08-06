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F-117 восстал из мертвых: полеты списанных истребителей попали на видео
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F-117 восстал из мертвых: полеты списанных истребителей попали на видео 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кадры полета пары ударных самолетов, снятых с вооружения езе в 2008 году, опубликовал портал The Drive. Автор предполагает, что Пентагон использует эти аппараты, как «летающие лаборатории».
В небо над Невадой поднялись два знаменитых самолета-невидимки F-117. Видео их полетов опубликовал портал The Drive. Официально все эти самолеты списаны и законсервированы, однако, запись сделана, предположительно 26 июля 2018 года, что, как полагает автор, говорит о том, что истребители еще для чего-то используются.
F-117 по праву считаются одними из самых загадочных машин. Несмотря на свой неказистый внешний вид и не самые лучшие летные характеристики, США за все время эксплуатации потеряли всего один такой самолет. Это произошло во время конфликта в Югославии.
На кадрах видно, что с авиабазы Тонопа, расположенной на севере штата Невада, взлетают два истребителя. Один из них через некоторое время вернулся на базу, а другой продолжил выполнение полетного задания.
Автор полагает, что эти самолеты используются как некие «летающие лаборатории». В статье сделано предположение, что Пентагон проводит некую засекреченную программу улучшения показателей радиолокационной малозаметности самолётов, в рамках которой парочка Nighthawk используется в качестве тестовых летательных аппаратов. Вторым предположением автора было то, что эти F-117 на самом деле беспилотные, и используются как некие прототипы ударных аппаратов.
Интересно, что в прошлом году Конгресс постановил полностью утилизировать все имеющиеся F-117 к середине следующего десятилетия.
Всего было произведено 64 единицы этих одноместных дозвуковых ударных самолетов. Они были полностью сняты с вооружения в 2008 году.
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