Около 1000 военнослужащих прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре ВВО в Забайкальском крае

В ходе практической части занятий военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, проходят «обкатку» танками Т-72Б с метанием учебных противотанковых гранат.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае , с начала текущего года прошли сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки около 1 тысячи военнослужащих по контракту.

Так, в конце июля завершился очередной курс обучения, всего к занятиям привлекалось более 70 военнослужащих по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.

Всего в текущем году запланировано участие в сборах около 3 тысяч контрактников, которые после сдачи выпускных экзаменов будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа.

В ходе практической части занятий военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, осваивают основы огневой, тактической, медицинской подготовки, проходят «обкатку» танками Т-72Б с метанием учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входит изучение основных военных дисциплин и марш-бросок с элементами «курса выживания».