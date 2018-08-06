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Около 1000 военнослужащих прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре ВВО в Забайкальском крае
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Около 1000 военнослужащих прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре ВВО в Забайкальском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части занятий военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, проходят «обкатку» танками Т-72Б с метанием учебных противотанковых гранат.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, с начала текущего года прошли сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки около 1 тысячи военнослужащих по контракту.
Так, в конце июля завершился очередной курс обучения, всего к занятиям привлекалось более 70 военнослужащих по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.
Всего в текущем году запланировано участие в сборах около 3 тысяч контрактников, которые после сдачи выпускных экзаменов будут распределены в соединения и воинские части Восточного военного округа.
В ходе практической части занятий военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений, осваивают основы огневой, тактической, медицинской подготовки, проходят «обкатку» танками Т-72Б с метанием учебных противотанковых гранат.
Также в программу обучения входит изучение основных военных дисциплин и марш-бросок с элементами «курса выживания».
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