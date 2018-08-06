В Забайкальском крае прошло совместное учение штурмовой авиации и подразделений ПВО Восточного военного округа

В ходе практической части учения летчики штурмовиков Су-25 «Грач» были подняты по тревоге и совершили полеты в заданный район с целью уничтожения объектов полевого лагеря условного противника.

Забайкальском крае состоялось совместное учение подразделений противовоздушной обороны и летчиков штурмовой авиации Восточного военного округа.

В ходе практической части учения летчики штурмовиков Су-25 «Грач» были подняты по тревоге и совершили полеты в заданный район с целью уничтожения объектов полевого лагеря условного противника.

В свою очередь расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению и захвату целей.

Для усложнения задачи летчики совершили полеты на малых высотах с огибанием рельефа местности, а также выполнили воздушные маневры, имитирующие уход от наземных средств поражения.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование системы противовоздушной обороны и повышению профессионального мастерства летного состава по преодолению системы ПВО.