Мотострелковое соединение ВВО в Амурской области поднято по тревоге для проверки боеготовности

В учебном мероприятии задействовано более 1500 военнослужащих, боевая и специальная техника, среди которой современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

В ночь на понедельник подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области , поднято по тревоге в рамках проверки боеготовности.

Военнослужащие на штатной технике выходят в назначенные районы в обстановке активной работы средств радиоэлектронного противодействия условного противника. По результатам проверки будет оценивается как отдельное подразделение, так и соединение в целом. Главный критерий оценки — время от поступления сигнала в соединение, до прибытия последней машины в указанный район.

В мероприятии задействовано более полутора тысяч военнослужащих. Привлечена боевая и специальная техника, среди которой современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также специальная техника войск РХБЗ, РЭБ, ПВО и тылового обеспечения.