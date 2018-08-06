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Мотострелковое соединение ВВО в Амурской области поднято по тревоге для проверки боеготовности
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Мотострелковое соединение ВВО в Амурской области поднято по тревоге для проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учебном мероприятии задействовано более 1500 военнослужащих, боевая и специальная техника, среди которой современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.
В ночь на понедельник подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по тревоге в рамках проверки боеготовности.
Военнослужащие на штатной технике выходят в назначенные районы в обстановке активной работы средств радиоэлектронного противодействия условного противника. По результатам проверки будет оценивается как отдельное подразделение, так и соединение в целом. Главный критерий оценки — время от поступления сигнала в соединение, до прибытия последней машины в указанный район.
В мероприятии задействовано более полутора тысяч военнослужащих. Привлечена боевая и специальная техника, среди которой современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также специальная техника войск РХБЗ, РЭБ, ПВО и тылового обеспечения.
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