Ещё
СМИ: Пентагон выделил почти $800 млн на разработку подводных дронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Пентагон выделил почти $800 млн на разработку подводных дронов 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 августа. Министерство обороны США заключило контракты на разработку беспилотных подводных аппаратов на общую сумму почти $800 млн Об этом в понедельник сообщила газета Stars and Stripes.
По данным издания, средства распределены между 23 компаниями, каждая из которых будет участвовать в «закупке материалов и услуг для разработки, производства и техподдержки семейства беспилотных подводных аппаратов». Работы по заключенным контрактам планируется завершить в июле 2023 года.
На 2019 финансовый год (начинается 1 октября), пишет газета, министерство обороны США запросило $9,6 млрд на развитие всех видов беспилотных систем, что на 28% превышает аналогичные расходы текущего года.
"Беспилотные системы и робототехника являются важнейшими технологическими областями, которые позволяют США противостоять ряду эволюционирующих угроз, характерных для современного театра военных действий", — сообщил газете президент некоммерческой организации «Международная ассоциация беспилотных систем» Брайан Уинн.
По сведениям ассоциации, в последние три года военно-морские силы США фактически возглавили осуществляемые в стране работы по созданию военных дронов. В настоящее время ВМС курируют более половины всех проектов по созданию воздушных, наземных и подводных беспилотников.
ТАСС: последние новости
Около 176 тонн металлолома собрали военные на острове Котельный в Арктике Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии Участники международного конкурса "Авиадартс" под Рязанью открыли летную программу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выразила протест из-за действий Путина283
СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ106
Россиян лишают популярного курорта79
«Смиритесь»: Россия разместила авиацию на Курилах196
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация20
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
00:11
Толпы спасающихся от землетрясения людей попали на видео
Катастрофы Происшествия
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
00:08
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация
Происшествия Пожары
04:19
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение