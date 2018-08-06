СМИ: Пентагон выделил почти $800 млн на разработку подводных дронов

ТАСС , 6 августа. Министерство обороны США заключило контракты на разработку беспилотных подводных аппаратов на общую сумму почти $800 млн Об этом в понедельник сообщила газета Stars and Stripes.

По данным издания, средства распределены между 23 компаниями, каждая из которых будет участвовать в «закупке материалов и услуг для разработки, производства и техподдержки семейства беспилотных подводных аппаратов». Работы по заключенным контрактам планируется завершить в июле 2023 года.

На 2019 финансовый год (начинается 1 октября), пишет газета, министерство обороны США запросило $9,6 млрд на развитие всех видов беспилотных систем, что на 28% превышает аналогичные расходы текущего года.

"Беспилотные системы и робототехника являются важнейшими технологическими областями, которые позволяют США противостоять ряду эволюционирующих угроз, характерных для современного театра военных действий", — сообщил газете президент некоммерческой организации «Международная ассоциация беспилотных систем» Брайан Уинн.

По сведениям ассоциации, в последние три года военно-морские силы США фактически возглавили осуществляемые в стране работы по созданию военных дронов. В настоящее время ВМС курируют более половины всех проектов по созданию воздушных, наземных и подводных беспилотников.