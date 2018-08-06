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Минобороны Украины назвало цель участия ВСУ в учениях НАТО в Грузии
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Минобороны Украины назвало цель участия ВСУ в учениях НАТО в Грузии 

RT на русском 1 час назад
Морские пехотинцы военно-морских сил вооружённых сил Украины в рамках участия в учениях «Noble Partner — 2018» отработают совершенствование навыков и выполнение задач по стандартам НАТО.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.
«Целью мероприятия является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран—партнёров и стран—членов Североатлантического альянса», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе учений будут проведены наступательная и оборонительная операции, отработаны захват населённого пункта и зачистка зданий с высадкой с вертолётов.
«Также планируется отработка тактико-технических процедур НАТО, усовершенствование навыков по разведке местности на территории противника и ознакомление с тактико-техническими характеристиками огнестрельного оружия Сухопутных войск США», — добавили в Минобороны Украины.
Учения продлятся до 15 августа.
Ранее стало известно, что в Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2018.
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