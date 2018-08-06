Минобороны Украины назвало цель участия ВСУ в учениях НАТО в Грузии

Морские пехотинцы военно-морских сил вооружённых сил Украины в рамках участия в учениях «Noble Partner — 2018» отработают совершенствование навыков и выполнение задач по стандартам НАТО

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

«Целью мероприятия является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран—партнёров и стран—членов Североатлантического альянса», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе учений будут проведены наступательная и оборонительная операции, отработаны захват населённого пункта и зачистка зданий с высадкой с вертолётов.

«Также планируется отработка тактико-технических процедур НАТО, усовершенствование навыков по разведке местности на территории противника и ознакомление с тактико-техническими характеристиками огнестрельного оружия Сухопутных войск США », — добавили в Минобороны Украины.

Учения продлятся до 15 августа.