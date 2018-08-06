На Южном Урале прошли танковые маневры

На Южном Урале 200 танков разгромили «противника»

Челябинской области впервые прошли масштабные танковые маневры. Два танковых полка (а это около двух сотен боевых машин) за считанные минуты прорвали оборону "неприятеля".

Семь тысяч военнослужащих танковой дивизии на Урале были подняты по тревоге в рамках учений. По легенде, военнослужащие должны были разгромить условного противника, который в спешке переходит к обороне, нанести ему максимальные потери и отвоевать позиции.

"Особенность этого эпизода в том, что одновременно в наступление вышли сразу два танковых полка. Также удары по "противнику" наносили бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8 и Ми-24, реактивная артиллерия и минометная батарея", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Действуя слаженно, военнослужащие уничтожили силы "неприятеля", его передовой командный пункт.

Напомним, гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. В активе соединения — модифицированные Т-72 и новейшие БТР-82А. Масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования дивизии.