Почему китайский гиперзвук не конкурент российским разработкам

Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата «Синкун-2» («Звездное небо») после трех лет стендовых испытаний.

Аппарат находился в полете 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Аппарат, по сообщениям, способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко сильно сомневается в том, что у китайцев испытания гиперзвуковой ракеты дойдут до боевых образцов в обозримой перспективе.

Китайские разработчики могут уверенно идти вперед и испытывать такие аппараты до тех пор, пока дело касается опытных модулей — то есть таких, где аппараты не выходят на настоящую гиперзвуковую скорость. То есть они могут построить модель в масштабе один к одному, запустить ее, управлять ею и так далее. Но после этого они столкнутся с непреодолимой для них преградой, — сказал он «Ридусу»

Такой преградой, по мнению эксперта, является отсутствие у Китая технологий создания жаростойких материалов, способных выдержать сверхвысокие температуры, которые возникают при движении объекта с гиперзвуковой скоростью в атмосфере.

При таких скоростях, близких к космическим, любое тело при движении сквозь атмосферу обрастает плазменным «коконом», температура которого в доли секунды распылит любой известный человечеству (в его китайской части) материал.

Именно эта проблема была одной из самых сложных при разработке камериканцами космического «челнока», который возвращался на Землю путем многократного торможения о верхние слои атмосферы, чтобы погасить скорость ниже гиперзвуковой. У шаттла «Дискавери» это в конце концов не получилось…

Создать аппарат, который с такими скоростями может маневрировать, не выходя в космическое пространство, даже у американцев не получается. Тем более, это не получается у китайцев: ведь скопировать технологию производства таких материалов невозможно. Даже если украсть кусочек такого материала и провести его химический анализ — все равно, понять, как этот материал создавать, по его образцу не получится, — объясняет Дрозденко.

Преткновение в разработке гиперзвуковых носителей состоит в том, что как только гиперзвуковые аппараты достигают скоростей до 4 М, они обрастают плазменной оболочкой, — то, что происходит с возвращающимися на Землю космическими аппаратами, подтверждает эксперт «Независимого военного обозрения» Олег Владыкин.

Плазменный кокон непроницаем для радиосвязи, а это значит, что гиперзвуковая ракета, во-первых, теряет управление, во-вторых, «слепнет» сама. Ее не видит оператор, она не видит цель. Технологический прорыв российских инженеров заключается как раз в том, что они додумались, что саму эту плазменную оболочку можно использовать для радиолокации. Американцы пока данную проблему до конца решить не сумели, — сказал он «Ридусу» ранее.

Критическая важность этого изобретения состоит в том, что обычная ракета при подлете к цели вынуждена снижать скорость, чтобы произвести тонкую наводку. Но на дозвуковой скорости она становится легко уязвима для систем ПРО.

Какой тогда смысл в гиперзвуке, если он означает лишь, что ракету быстрее доставят до точки ее уничтожения? — поясняет эксперт качественное отличие суперракеты от ее обычных собратьев.