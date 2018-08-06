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Железнодорожный батальон Удмуртии получит в распоряжение новую технику
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Железнодорожный батальон Удмуртии получит в распоряжение новую технику 

ИА «Сусанин» 28 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Екатеринбург. Более 100 единиц техники поступило в Железнодорожные войска Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2018 году. Большая часть предназначена для комплектования нового железнодорожного батальона механизации, который был сформирован 1 июля этого года в Удмуртии, сообщает Интерфакс.
«На вооружение поступили более 40 автосамосвалов Камаз-65222, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, автотопливозаправщики АТЗ-7-5350, бульдозеры, автогрейдеры, а также средства для проведения обслуживания и ремонта технических средств Железнодорожных войск», — пишет издание.
Основной задачей железнодорожников является строительство, восстановление и техническое прикрытие участков железных дорог и железнодорожных мостов на территории военного округа.
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