На Сахалине проходит учение по борьбе с незаконными вооруженными формированиями

Кроме того, будет отработано ведение маневренной обороны острова, переброска мобильных тактических групп в несколько районов острова с целью предотвращения внезапного нападения условного противника.

На острове Сахалин стартовало учение с мотострелковым соединением Восточного военного округа с привлечением вертолетов армейской авиации.

В ходе учебных мероприятий планируется осуществить совместно с подразделениями других силовых структур Сахалинской области поиск, блокирование и ликвидацию условного крупного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Кроме того, военнослужащие отработают ведение маневренной обороны Сахалина, передислокацией мобильных тактических групп в несколько районов острова с целью предотвращения внезапного нападения условного противника.

Всего в тактическом учении задействовано порядка 3 тысяч военнослужащих, до 800 единиц военной и специальной техники, 5 вертолетов Ми-8амтш.

Активная фаза мероприятия состоится в первой декаде августа на полигоне ВВО Успеновский (Сахалинская область).