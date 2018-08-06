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На Сахалине проходит учение по борьбе с незаконными вооруженными формированиями
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На Сахалине проходит учение по борьбе с незаконными вооруженными формированиями 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, будет отработано ведение маневренной обороны острова, переброска мобильных тактических групп в несколько районов острова с целью предотвращения внезапного нападения условного противника.
На острове Сахалин стартовало учение с мотострелковым соединением Восточного военного округа с привлечением вертолетов армейской авиации.
В ходе учебных мероприятий планируется осуществить совместно с подразделениями других силовых структур Сахалинской области поиск, блокирование и ликвидацию условного крупного незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Кроме того, военнослужащие отработают ведение маневренной обороны Сахалина, передислокацией мобильных тактических групп в несколько районов острова с целью предотвращения внезапного нападения условного противника.
Всего в тактическом учении задействовано порядка 3 тысяч военнослужащих, до 800 единиц военной и специальной техники, 5 вертолетов Ми-8амтш.
Активная фаза мероприятия состоится в первой декаде августа на полигоне ВВО Успеновский (Сахалинская область).
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